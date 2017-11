BORSE EUROPA - In rosso attendono Fed, minerari pesanti,Tui -10%

indici chiusura

alle 16,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.796,29 -1,10% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.060,67 -0,99% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 226,08 -1,30% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 304,20 -1,67% 330,54 Stoxx tech .SX8P 193,54 -0,97% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 10 agosto (Reuters) - Le piazze europee confermano le perdite della mattinata dopo l‘apertura negativa di Wall Street, con gli investitori in attesa di eventuali mosse di alleggerimento monetario dal Fomc della Federal Reserve.

A fare pressione sull‘azionario europeo sono soprattutto i minerari .SXPP in calo del 2,5%, che scontano la caduta del prezzo dei metalli a fronte del rialzo del dollaro. Unico in positivo è l‘indice del settore salute .SXDP in rialzo 0,7%.

Attorno alle 16,30 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in ribasso dell‘1,1%. L‘indice Ftse 100 britannico .FTSE cede lo 0,65%, il Dax tedesco .GDAXI l‘1,22% e il Cac 40 francese .FCHI l‘1,28%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le minerarie ANGLO AMERICAN ( AAL.L KAZ.L RIO.L ANTO.L

* NORSK HYDRO ( NHY.OL

* La casa farmaceutica ELAN ELN.I sale dello 0,5% dopo un balzo di quasi il 4% all‘annuncio di un programma per la ristrutturazione del proprio debito e la sospensione del programma di scorporo della divisione delivery. Tra le altre farmaceutiche GLAXOSMITHKLINE ( GSK.L SHP.L AZN.L

* GDF Suez GSZ.PA cede l‘1,5% dopo aver trovato con International Power IPR.L, giù del 2,2%, un accordo che porterà alla creazione del primo produttore indipendente al mondo di energia. Della nuova entità, chiamata New International Power, Gdf-Suez possiederà il 70%, mentre agli attuali azionisti di International Power resterà in mano il 30%, più un dividendo straordinario di 92 pence per azione, per un valore complessivo di 1,4 miliardi di sterline.

* ROYAL BANK OF SCOTLAND ( RBS.L