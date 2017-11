BORSE EUROPA - Indici in calo, pesano import Cina, attesa Fed

indici chiusura

alle 10,05 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.796,19 -1,10% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.060,09 -1,05% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 226,49 -1,12% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 306,45 -0,94% 330,54 Stoxx tech .SX8P 194,12 -0,67% 184,35 ----------------------------------------------------------------

PARIGI, 10 agosto (Reuters) - Apertura negativa per le principali piazze europee, appesantite dai dati deludenti sulle importazioni cinesi, con gli investitori in attesa di segnali dal meeting della Fed, previsto per questa sera.

Ieri la convinzione che la banca centrale americana avrebbe segnalato la necessità d‘intraprendere misure per sostenere una ripresa economica in rallentamento aveva spinto al rialzo i mercati.

A detta degli analisti, oggi potrebbe avvenire il contrario: se la Fed deluderà gli investitori prospettando misure meno consistenti delle attese, “potrebbe scatenarsi un‘ondata di vendite a livello globale” ha osservato Cameron Peacock, analista di IG Markets.

Attorno alle 10 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in ribasso dell‘1,08% . L‘indice Ftse 100 britannico .FTSE cede lo 0,72%, il Dax tedesco .GDAXI l‘1,14% e il Cac 40 francese .FCHI l‘1,23%.

Per quanto riguarda i settori, i minerari .SXPP, che ieri avevano messo a segno la performance migliore, sono i peggiori del listino (-2,25%), penalizzati dal calo del costo delle materie prime, a seguito dei deludenti dati sull‘import cinese e del rafforzamento del dollaro in attesa del meeting della Fed. Kazakhmys ( KAZ.L RIO.L

Tra i titoli in evidenza:

* ELAN ELN.I sale del 3,5% dopo l‘annuncio da parte della casa farmaceutica irlandese di un programma per la ristrutturazione del proprio debito e la sospensione del programma di scorporo della divisione delivery.

* NORSK HYDRO ( NHY.OL

*Il gruppo immobiliare tedesco GAGFAH GFJG.DE cede oltre il 7% dopo la diffusione di risultati trimestrali al di sotto delle attese, che hanno comportato una riduzione del dividendo trimestrale a 0,10 euro per azione contro una previsione di 0,19.