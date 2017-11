Borse Europa viste in rialzo, attesa per dato Usa occupati

LONDRA, 6 agosto (Reuters) - Le borse europee sono attese aprire in rialzo con gli investitori in attesa del dato Usa sull‘occupazione del settore non agricolo a luglio.

Le attese del dato, che sarà pubblicato alle 14,30 ora italiana, sono di un calo di 65.000 unità dopo il calo di 125.000 registrato nel mese precedente.

Gli spreadbetter finanziari stimano che l‘indice britannico Ftse 100 .FTSE apra in rialzo tra i 25 e i 28 punti, pari allo 0,5%, che il tedesco Dax .GDAXI avanzi di 19-22 punti, ossia lo 0,4%, e che il Cac 40 francese .FCHI salga di 8-13 punti, pari allo 0,3%.

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in calo dello 0,23% a 1.068,58 punti.