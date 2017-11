BORSE EUROPA-Indici poco mossi fra trimestrali e attesa dati Usa

indici chiusura

alle 10,30 var. 2009 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.824,20 -0,03% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.070,03 -0,09% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 229,08 -0,22% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 308,86 +0,47% 330,54 Stoxx tech .SX8P 195,49 -0,02% 184,35 --------------------------------------------------------------

LONDRA, 5 agosto (Reuters) - Le piazze europee sono poco mosse, investite da una raffica di trimestrali che fanno da supporto mentre gli investitori si concentrano sulla riunione di Bce e Banca d‘Inghilterra, senza dimenticare i dati macro Usa attesi nel pomeriggio.

“Le trimestrali continueranno a sostenere il mercato ancora per qualche tempo, ma se i dati macro prenderanno il sopravvento, le buone trimestrali non saranno più sufficienti”, ha detto Koen De Leus, economista per Kbc Securities.

“Il nervosismo ora ruota attorno ai dati sui sussidi di disoccupazione Usa dato che le attese del mercato dipendono davvero da questi numeri. Se sono migliori delle attese, i timori di una recessione a doppio minimo si dissolveranno molto velocemente. Se questo non accade potremmo assistere a una correzione”, ha aggiunto.

Intorno alle 10,30 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,09%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE è piatto, il Dax tedesco .GDAXI cede lo 0,05% e il Cac 40 francese .FCHI avanza dello 0,28%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il settore banche è particolarmente movimentato, dopo i risultati di BARCLAYS ( BARC.L CBKG.DE