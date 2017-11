Borse Europa attese in calo sulla scia dell'Asia e Wall Street

LONDRA, 4 agosto (Reuters) - Le borse europee sono attese aprire in calo oggi, sulla scia della debolezza delle piazze asiatiche e di Wall Street, appesantite da dati deludenti arrivati dagli Stati Uniti per quanto riguarda la spesa dei consumatori e il mercato immobiliare, che hanno rinnovato i timori sulla consistenza della ripresa economica.

Gli spreadbetter finanziari stimano che l‘indice britannico Ftse 100 .FTSE apra in calo tra i 19 e i 23 punti, pari allo 0,4%, che il tedesco Dax .GDAXI scenda di 11-15 punti, ossia lo 0,2%, e che il Cac 40 francese .FCHI in avvio sia poco al di sotto la parità, in calo di 2 punti, pari allo 0,1%.

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso piatto, grazie ad alcune trimestrali convincenti, come quella di Deutsche Post (DPWGn.DE), che hanno placato in parte i timori sulla ripresa dell‘economia.