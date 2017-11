BORSE EUROPA - Indici riducono guadagni, focus trimestrali

indici chiusura

alle 16,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.769,15 +0,11% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.051,73 +0,09% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 225,38 -0,01% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 297,49 +0,04% 330,54 Stoxx tech .SX8P 193,97 +0,12% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 29 luglio (Reuters) - Le borse europee sono in lieve rialzo, con l‘eccezione della piazza tedesca, dopo aver brevemente esteso i guadagni della mattina dopo l‘apertura al rialzo della piazza di Wall Street.

A fare da ago della bilancia sono le trimestrali in Europa, mentre un supporto arriva anche dal lato macro con il calo delle richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa che hanno migliorato il sentiment.

I telefonici .STXE brillano dopo una raffica di trimestrali nel settore, a partire da France Telecom e Telefonica che trascinano l‘indice a più 1,7%.

Alle 16,50 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,09%. L‘indice Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,42%, il Dax tedesco .GDAXI cede lo 0,08% e il Cac 40 francese .FCHI sale dello 0,28%.

Tra i titoli in evidenza:

* FRANCE TELECOM FTE.PA sale del 6% dopo aver archiviato il secondo trimestre con risultati superiori alle attese e confermato le previsioni sull‘intero anno. Il colosso delle tlc ha registrato ricavi pari a 11,19 miliardi di euro contro gli 11,05 miliardi attesi, l‘Ebitda a 3,98 miliardi contro una stima di 3,95 miliardi. Un dividendo di 1,40 euro per azione verrà pagato per il 2010, 2011 e 2012, con un anticipo a settembre 0,60 euro per azione.

* Utili sopra le attese anche per TELEFONICA ( TEF.MC

* BRITISH TELECOM ( BT.L

* L‘operatore televisivo spagnolo TELECINCO TL5.M, controllata del gruppo Mediaset ( MS.MI

* Calo per il colosso diversificato SIEMENS ( SIEGn.DE

* Le farmaceutiche tedesche BAYER ( BAYGn.DE MRCG.DE

* Il gruppo finlandese NESTE OIL NES1V.HE, attivo nella raffinazione del greggio, cede oltre 5%, dopo il brusco calo degli utili registrato nel secondo trimestre, scesi a 5 milioni di euro contro i 47 milioni del corrispondente periodo dello scorso anno.