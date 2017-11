BORSE EUROPA - Indici positivi su trimestrali, brillano banche

indici chiusura

alle 10,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.780,86 +0,42% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.058,82 +0,44% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 228,19 +1,24% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 300,17 +0,27% 330,54 Stoxx tech .SX8P 196,47 + 0,17 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 28 luglio (Reuters) - Mattinata positiva per le borse europee, che a metà mattina arretrano leggermente dai massimi iniziali. A spingere verso l‘alto gli indici la diffusione dei risultati trimestrali, con diversi gruppi che hanno messo a segno utili migliori delle previsioni.

“Stanno venendo fuori ricavi trimestrali migliori delle attese” ha commentato Bernand McAlinden, di NCB StockBrocker.

E’ il settore bancario .SX7P il più brillante, dopo che già ieri la diffusione della trimestrale di UBS UBSN.VX e l‘annuncio di regolamenti meno stringenti da parte del Basilea III lo avevano portato in forte rialzo. Trai migliori, CREDIT AGRICOLE ( CAGR.PA BNPP.PA

In assenza di dati economici significativi dall‘Europa, gli occhi degli investitori sono puntati oltre Atlantico, dove alle 14.30 ora italiane verranno resi note le cifre degli ordini dei beni durevoli.

Alle 10.10 ora italiana l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,44%. L‘indice Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,26%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,68% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,32%.

Tra i titoli in evidenza:

* La banca spagnola BBVA ( BBVA.MC

* La compagnia energetica EDF ( EDF.PA

* Il produttore di chip tedesco INFINEON ( IFXGn.DE

* Il gruppo francese LVMH ( LVMH.PA

* YELL YELL.L, editore britannico di pagine gialle, cede oltre il 9%, a seguito del calo di vendite superiore al 10% registrato nel primo trimestre e di una prospettiva negativa per il resto dell‘anno, a fronte di una certa prudenza sulla ripresa economica registrata da parte dei clienti medio-piccoli.

* La britannica REXAM REX.L, il più grande produttore mondiale di lattine per alimenti, cede il 3%. Il gruppo ha chiuso il semestre con utili in crescita del 47% ma evidenziato uno scenario economico incerto per i prossimi mesi.

ARCELORMITTAL ISPA.AS cede circa l‘1% , dopo aver annunciato di aver chiuso il secondo trimestre con un Ebitda in rialzo del 59% su base trimestrale a 3 miliardi di dollari, in linea con le attese ma di vedere un terzo trimestre in calo a 2,1-2,5 miliardi a causa del rallentamento della Cina, di fattori stagionali e di maggiori costi delle materie prime.