Borse Europa attese miste sulla scia di Wall Street

LONDRA, 28 luglio (Reuters) - Le borse europee sono attese miste, oscillanti tra la parità e un territorio debolmente positivo, sulla scia di Wall Street, il cui rialzo iniziale si è indebolito dopo la diffusione dei dati sulla fiducia dei consumatori statunitensi in luglio.

Gli spreadbetter finanziari stimano che l‘indice britannico Ftse 100 .FTSE apra piatto, che il tedesco Dax .GDAXI avanzi fino a 21 punti, ossia lo 0,3%, e il Cac 40 francese .FCHI possa oscillare in apertura tra un rialzo di 5 punti e un calo di 4 punti, ovvero tra il + 0,1 e il -0,1 per cento.

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in rialzo dello 0,49% a 1.054,17 punti, trascinato dai bancari, galvanizzati, a loro volta, dalla trimestrale molto positiva di UBS UBSN.VX mentre Wall Street ha visto ridurre il rialzo iniziale per poi chiudere mista, dopo la diffusione del dato sulla fiducia dei consumatori, in discesa a luglio.