BORSE EUROPA - Indici debolmente negativi dopo rialzo iniziale

indici chiusura

alle 10,20 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.718,17 -0,04% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.040,67 -0,33% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 211,80 +0,08% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 297,68 +0,01% 330,54 Stoxx tech .SX8P 198,66 +0,15% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 26 luglio (Reuters) - Mattinata volatile per le borse europee che aprono in rialzo ma poi scivolano in negativo, con timidi tentativi di riportarsi sulla parità, dopo la pubblicazione venerdì dei risultati degli stress test che hanno coinvolto 91 banche europee.

Solo 7 su 91 istituti di credito no hanno superato le verifiche, per un deficit di capitale globale pari a 3,5 miliardi di euro.

Sebbene alcuni analisti non abbiano nascosto lo scetticismo in merito alla severità degli stress test, altri insistono nell‘affermare che abbiano fornito informazioni comunque attendibili sullo stato di salute delle banche.

“C’è stata una buona trasparenza per quanto riguarda i risultati, e questo permette agli analisti di fare le proprie valutazioni” ha detto Bernand McAlinden, investment strategist di NCB Stockbrockers.

Il settore bancario .SX7P , che aveva aperto in rialzo di quasi l‘1%, vede limarsi i guadagni iniziali e si appiattisce gradualmente, con alcuni sconfinamenti in territorio negativo. Tra i titoli migliori, BNP Paribas ( BNPP.PA BARC.L SOGN.PA DBKGn.DE

Alle 10, 20 ora italiana L‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,33%. L‘indice Ftse 100 britannico .FTSE cede lo 0,17 %, il Dax tedesco .GDAXI lo 0,4% e il Cac 40 francese .FCHI perde lo 0,41%.

Per quanto riguarda gli altri settori, lo Stoxx paneuropeo delle materie prime .SXPP guadagna lo 0,7%. Positivo anche il settore energetico .SXEP

Tra i titoli in evidenza:

* La compagnia petrolifera BP ( BP.L