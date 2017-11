BORSE EUROPA - Indici positivi, bene minerari,attesa stress test

indici chiusura

alle 10,20 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.727,60 +0,49% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.043,66 +0,41% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 211,07 -0,03% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 296,31 +0,61% 330,54 Stoxx tech .SX8P 199,67 -0,02% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 23 luglio (Reuters) - Le piazze europee avanzano dopo un avvio incerto e volatile, sostenute dal settore minerario grazie al rialzo del prezzo del rame e ad alcune banche che hanno ritracciato le iniziali perdite in attesa della pubblicazione degli stress test.

“I mercati in questo momento non perdonano nulla, e questo riflette l‘immensa incertezza che stiamo attraversando. Quale che sia il risultato degli stress test, buono o cattivo o indifferente, questo non soddisferà i mercati”, ha detto Howard Wheeldon, strategist per Bgc Partners a Londra.

L‘indice di settore sulle minerarie .SXPP avanzano dell‘1,43%, con il prezzo del rame MCU3 su di circa l‘1%.

Intorno alle 10,20 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,49%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE avanza dello 0,17%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,56% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,52%.

Tra i titoli in evidenza:

* La produttrice di abbigliamento sportivo ADIDAS ADSG.DE avanza del 4% dopo aver registrato un balzo nel secondo trimestre dell‘utile netto a 126 milioni di euro dai 76 attesi e soprattutto rispetto ai 9 milioni di utile di un anno fa.