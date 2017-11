BORSE EUROPA - Indici giù dopo asta Ungheria, risultati Goldman

indici chiusura

alle 16,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.609,52 -0,94% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.001,09 -0,51% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 200,45 -0,41% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 285,51 -0,26% 330,54 Stoxx tech .SX8P 193,50 -0,84% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 20 luglio (Reuters) - Le piazze europee scambiano in deciso calo nel pomeriggio, dopo essere ‘inciampate’ a metà giornata sull‘esito deludente di un‘asta di titoli di Stato ungheresi e poco dopo sulla pubblicazione di una trimestrale da parte di Goldman Sachs ( GS.N

L‘andamento dell‘azionario europeo è apparso ulteriormente compresso dall‘apertura negativa della borsa americana, che incassa tra altri i risultati poco incoraggianti di ieri di Ibm ( IBM.N

Intorno alle 16,10 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,51%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE perde lo 0,61%, il Dax tedesco .GDAXI l‘1,2% e il Cac 40 francese .FCHI l‘1,26%.

Tra i titoli in evidenza:

* Male alcune grosse banche, come Société Générale ( SOGN.PA BOPr.AT ACBr.AT NBGr.AT

* Pesanti arretramenti anche nell‘automobile .SXAP, il settore più debole in assoluto con un calo oltre il 2% dopo una nota dal tono decisamente negativo di Morgan Stanley.

Cede oltre il 2,5% Renault ( RENA.PA DAIGn.DE PEUP.PA

* Nettamente in controtendenza il comparto minerario ed estrattivo .SXPP, che sale dell‘1,4% con rialzi oltre il punto percentuale per Antofagasta ( ANTO.L RIO.L

* Sugli scudi anche NOKIA NOK1V.HE, che sale oltre il 3% nel giorno in cui il Wall Street Journal parla di cambiamenti importanti al vertice, con l‘arrivo di un nuovo direttore generale entro la fine del mese. “La notizia porta la speranza di un cambiamento, non solo in termini di organigramma, ma anche strategico”, spiega Sami Sarkamies, analista di Nordea.