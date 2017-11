BORSE EUROPA-Indici poco mossi,attesa trimestrale Goldman, Apple

indici chiusura

alle 10,15 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.636,81 +0,08% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.006,52 +0,03% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 201,48 +0,10% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 286,78 +0,20% 330,54 Stoxx tech .SX8P 195,75 +0,31% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 20 luglio (Reuters) - Le piazze europee sono poco mosse, dopo aver tantato un rimbalzo sulla scia della chiusura positiva di Wall Street e delle piazze asiatiche, per il prevalere della cautela tra gli investitori in attesa delle trimestrali di Goldman Sachs ( GS.N AAPL.O

“Il mercato guarderà alla guidance sul terzo trimestre per vedere come andrà e risentirà di qualsiasi manifestazione di fiducia, o della sua mancanza”, ha detto Bernard McAlinden, investment strategist per Nbc Brokers a Dublino.

Particolarmente positivo l‘indice che raggruppa le società attive nel settore minerario .SXPP, su dell‘1,64%.

Intorno alle 10,15 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,08%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE è piatto, il Dax tedesco .GDAXI sale dello 0,03% e il Cac 40 francese .FCHI cede lo 0,02%.

Tra i titoli in evidenza:

* AQUARIUS PLATINUM AQP.L AQP.AX avanza sulla piazza londinese di quasi il 15%. Il governo sudafricano ha ammorbidito la sua posizione sulle norme di sicurezza più rigide nel settore minerario annunciate ieri, notizia che aveva affossato il titolo.

* NOKIA NOK1V.HE avanza di quasi il 3,4% dopo che la società ha iniziato a cercare un sostituto per l‘Ad Olli-Pekka Kallasvuo, che non è riuscito a tenere il passo dei rivali Apple e Google ( GOOG.O

* ACTELION ATLN.VX, biofarmaceutica svizzera, sale oltre il 5% dopo aver confermato l‘outlook sul 2010. Nel secondo trimestre l‘utile netto è salito su anno a 121,4 milioni di franchi svizzeri dai 116,2 ma sotto le attese.

* La belga OMEGA PHARMA OMEP.BR cede il 3% ai minimi a due mesi dopo una trimestrale sotto le attese. Il fatturato è salito dell‘1,8% a 221,5 milioni di euro ma sotto i 226 attesi, ma la società ha ribadito che nell‘intero anno il dato salirà del 4%.

* CABLE & WIRELESS CWP.L cede oltre il 16% dopo che la società di telecomunicazione ha detto che gli affari sono stati danneggiati da un forte rallentamento nel settore pubblico britannico. Deutsche Bank ha tagliato le sue stime sull‘anno, vedendo l‘Ebitda giù del 6,5%.