Borse Europa viste in rialzo su guadagni Wall Street e Asia

LONDRA, 20 luglio (Reuters) - Le borse europee sono attese aprire in rialzo, interrompendo una flessione in corso da quattro sessioni, per effetto dei guadagni delle piazze di Wall Street e asiatiche, con gli investitori in attesa delle trimestrali di Goldman Sachs (GS.N) e Apple APPL.O. A rilanciare l‘ottimismo a Wall Street erano le attese delle trimestrali di high tech come Ibm (IBM.N) e Texas Instruments TXN.N, diffuse dopo la chiusura della sessione. I dati non hanno convinto i mercati con una crescita dei ricavi deludente.

Ieri il Dow Jones .DJI ha chiuso in rialzo dello 0,56%, mentre l‘indice MSCI delle borse asiatiche .MIAPJOOOOPUS, che esclude Tokyo, avanza dell‘1,28%.

Gli spreadbetter finanziari stimano che l‘indice britannico Ftse 100 .FTSE apra in rialzo tra i 29 e i 35 punti, pari allo 0,7%, che il tedesco Dax .GDAXI avanzi di 27-36 punti, ossia lo 0,6%, e che il Cac 40 francese .FCHI salga di 21-27 punti, pari allo 0,8%.

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in calo dello 0,66% a 1.006,26 punti.