Borse Europa attese in nuovo calo dopo perdite venerdì

LONDRA, 19 luglio (Reuters) - Le borse europee sono attese aprire in calo, andando ad aggiungere nuove perdite al già ripido calo di venerdì, quando deludenti trimestrali e la debole fiducia dei consumatori Usa hanno danneggiato l‘azionario mondiale.

Gli spreadbetter finanziari stimano che l‘indice britannico Ftse 100 .FTSE apra in calo fino a 23 punti, pari allo 0,5%, il tedesco Dax .GDAXI di 13 punti, ossia lo 0,2%, e il Cac 40 francese .FCHI 8 punti, pari allo 0,2%.

Venerdì l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in calo del 2% a 1.012,94 punti, giù di oltre il 9% dal massimo toccato a metà aprile, in parte a causa dei timori per i livelli di debito della zona euro come per i dubbi relativi alla forza della ripresa dell‘economia mondiale.