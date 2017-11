BORSE EUROPA - Indici ampliano le perdite su scia Wall Street

indici chiusura

alle 15,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.662,98 -1,48% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.019,68 -1,34% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 203,12 -2,61% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 294,06 -0,21% 330,54 Stoxx tech .SX8P 196,25 -1,21% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 16 luglio (Reuters) - A metà pomeriggio le borse europee ampliano le perdite sulla scia dell‘apertura negativa di Wall Street, dopo che le trimestrali di Citigroup ( C.N BAC.N GE.N

Il terzo calo consecutivo dei prezzi al consumo negli Stati Uniti hanno contribuito a mettere sotto pressione i mercati.

Pesano sui listini soprattutto il settore bancario, in calo di oltra il 2,5% .SX7P, e quello farmaceutico .SXDP a -1,75%.

Intorno alle 15,50 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede l‘1,34%. L‘indice Ftse 100 britannico .FTSE perde lo 0,7%, il Dax tedesco .GDAXI l‘1,45% e il Cac 40 francese .FCHI il 2%.

Tra i titoli in evidenza:

* Lo stoxx di settore che raggruppa i titoli delle maggiori utilities europee .SX6P è in calo del 2,5%, zavorrato dai gruppi tedeschi come E.ON ( EONGn.DE RWEG.DE

* ROCHE ROG.VX cede oltre il 4,3% dopo. Nei documenti preparatori della Food and Drug Administration si legge che il farmaco anticancro Avastin, prodotto dalla casa farmaceutica svizzera, potrebbe non essere più usato per il trattamento del tumore al seno negli Usa. In calo l‘inTero settore farmaceutico, con lo stoxx .SXDP che cede l‘1,7%.

* DAIMLER AG ( DAIGn.DE