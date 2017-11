BORSE EUROPA - Indici piatti dopo rimbalzo in apertura

indici chiusura

alle 10,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.703,95 +0,01% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.032,32 +0,02% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 207,09 -0,49% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 296,36 +0,62% 330,54 Stoxx tech .SX8P 199,19 +0,37% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 16 luglio (Reuters) - Mattinata volatile per le borse europee, che aprono al rimbalzo dopo la seduta negativa di ieri, per poi calare, appiattendosi, con alcuni sconfinamenti in territorio negativo.

Ieri le piazze europee erano state appesantite da alcuni dati macro statunitensi, come l‘indice dell‘attività manifatturiera dello Stato di New York cresciuto a luglio molto al di sotto delle attese.

“La stagione delle trimestrali è partita bene, ma resta un grosso interrogativo: quanto sarà pesante il rallentamento nella seconda parte dell‘anno? Finchè non avremo una risposta chiara, il mercato sarà incline ad alti e bassi, come quelli che abbiamo visto negli ultimi venti giorni” ha commentato Philippe Gijsels, senior equity strategist di Fortis Bank.

Intorno alle 10,25 l ‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 è attorno a zero. L‘indice Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,22%, il Dax tedesco .GDAXI sale dello 0,14% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,15%. Negativa Madrid .IBEX, che cede lo 0,27%.

Positivo il settore energetico .SXEP, trainato da BP ( BP.L BAC.N C.N GE.N

Tra i titoli in evidenza:

* NOVARTIS NOVN.VX è in leggero calo (-0,38) dopo la notizia che le autorità sanitarie americane hanno aperto un‘inchiesta sul legame tra una classe di medicinali per l‘ipertensione e l‘insorgenza di tumori, suggerita da recenti studi clinici.

* PORTUGAL TELECOM PTC.LS cede lo 0,94% dopo che ieri il consiglio di amministrazione non è riuscito a prendere una decisione in merito all‘offerta avanzata da Telefonica ( TEF.MC

* BURBERRY BRY.L sale del 3,42% dopo aver annunciato che il gruppo procederà all‘acqusito degli stores cinesi che utilizzano il marchio in franchising, sborsando 107,5 milioni di euro.

* Il gruppo farmaceutico irlandese ELAN ELN.I perde il 4,54% dopo aver annunciato che sarà costretto a pagare una multa di circa 200 milioni di dollari per regolare un contenzioso apertosi a seguito di un‘indagine delle autorità sanitarie americane sulla modalità di messa sul mercato dell‘anti-epilettico Zonegran.