BORSE EUROPA - Listini giù su Pil Germania, male automotive

indici chiusura

alle 10,35 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.272,94 -2,22 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 951,79 -1,80 1.121,67 Stoxx banche .SX7P 145,76 -2,14 196,31 Stoxx oil&gas .SXEP 283,55 -1,58 332,58 Stoxx tech .SX8P 178,21 -2,14 215,82 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 16 Agosto (Reuters) - Sono in forte calo le borse europee in mattinata, dopo la notizia che il Pil della Germania ha avuto nel secondo trimestre 2011 un rallentamento superiore alle attese, crescendo dello 0,1%. Il dato corretto sui primi tre mesi dell‘anno era di un progresso dell‘1,3%.

Restano forti intanto le attese sull‘incontro di questo pomeriggio tra il presidente francese Nicolas Sarkozy e la cancelliera tedesca Angela Merkel, per discutere sulla crisi del debito della zona euro.

Alle ore 10,35 italiane, l‘indice FTSEurofirst300 .FTEU3 perde l‘1,80%.

Per quanto riguarda i singoli listini, a Londra il FTSE 100 .FTSE lascia sul campo l‘1,45%, il Dax di Francoforte .GDAXI perde quasi il 2,7%, il Cac 40 di Parigi .FCHI cede il 2,3%, e l‘Ibex di Madrid .IBEX segna -2,0%.

Tra i titoli in evidenza, poche le eccezioni al rosso:

* In forte calo l‘automotive .SXAP. Tutti i titoli sono in rosso. Le preoccupazioni sul Pil tedesco prevalgono sul dato, proveniente sempre dalla Germania, che le immatricolazioni di nuove auto sul mercato tedesco sono cresciute a luglio del 10% rispetto a un anno prima.

* Banche .SX7P in perdita. COMMERZBANK ( CBKG.DE

* Restando ai finanziari, assicurativi .SXIP negativi, con AEGON ( AEGN.AS

* In calo le società minerarie e quelle legate alle materie prime .SXPP, così come lo stoxx delle aziende chimiche .SX4P, con KONINKLIJKE DSM ( DSMN.AS

* Nel panorama negativo delle costruzioni .SXOP spicca in controtendenza CRH PLC ( CRH.I

* Il paniere del food&beverage .SX3P registra un calo più contenuto.

* Non si discostano dalla tendenza generale al ribasso le holding finanziarie .SXFP, e neppure le conglomerate industriali .SXNP, tra cui KEUHNE & NAGEL KNIN.VX subisce il taglio del target price da parte di Ubs.

* In ribasso pure lo stoxx dello healthcare .SXDP. FRESENIUS MEDICAL ( FMEG.DE

* Marcate le perdite dei Media .SXMP, in cui Goldman Sachs ha tagliato il prezzo di riferimento di PROSIEBEN PSMG_p.DE. Non va meglio per i petroliferi .SXEP, dove però la scoperta di un nuovo giacimento nel Mare del Nord porta al rialzo diversi titoli, tra cui STATOIL ( STL.OL LUPE.ST

* In calo anche il paniere del lusso .SXQP, così il retail .SXRP.

* Pesanti pure i tecnologici .SX8P: gli investitori guardano alla notizia dell‘acquisto di Motorola Mobility ( MMI.N