Borse Europa attese estendere rally su scia dati Intel

LONDRA, 14 luglio (Reuters) - Le borse europee sono attese aprire in rialzo, estendendo il loro rally per la settima sessione consecutiva, dopo che la trimestrale del colosso dell‘elettronica Intel (INTC.O) ha battuto in larga misura le attese degli analisti, rafforzando le speranze di una buona stagione di risultati societari.

Gli spreadbetter finanziari stimano che l‘indice britannico Ftse 100 .FTSE apra in rialzo tra i 32 e i 35 punti, pari allo 0,7%, che il tedesco Dax .GDAXI avanzi di 42-44 punti, ossia lo 0,7%, e che il Cac 40 francese .FCHI salga fino a 13 punti, pari allo 0,4%.

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in rialzo dell‘1,92% a 1.045,47 punti.