BORSE EUROPA - Indici incerti, in discesa i minerari

indici chiusura

alle 10,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.681,11 -0,7% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.020,25 -0,12% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 207,28 -0,5% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 289,11 +0,71% 330,54 Stoxx tech .SX8P 193,80 -0,15% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 12 luglio (Reuters) - Seduta incerta per le borse europee, che aprono leggermente positive, per poi essere trascinate poco sotto la parità dai minerari .SXPP, toccati dal taglio dei prezzi delle materie prime, con i dati positivi emersi nel weekend sull‘export cinese che non convincono del tutto gli investitori.

Positivi gli energetici .SEXP, che guadagnano attorno all‘1%, mentre il settore bancario .SX7P perde attorno al mezzo punto percentuale.

Gli occhi restano puntati ai primi risultati trimestrali. “Le anticipazioni sono abbastanza incoraggianti. Sembra che ci stiamo muovendo nella giusta direzione ma dobbiamo aspettare di vederli” ha detto Mike Lenhoff, chief strategist di Brewin Dolphin.

Intorno alle 10,30 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,18%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,28%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,22% e il Cac 40 francese .FCHI perde lo 0,5%. Madrid .IBEX perde l‘1% circa.

Tra i titoli in evidenza:

* ZODIAC AEROSPACE ZOD.PA sale del 3,76%, dopo la comunicazione del rifiuto dell proposta della compagnia statale francese Safran ( SAF.PA

* Il produttore di motori britannico INCHCAPE SALE DEL 2,3%, dopo la revisione al rialzo del rating da parte di UBS a buy da neutral e la revisione al rialzo dei profitti della prima metà dell‘anno dello 0,5%.

* RIO TINTO ( RIO.L

* In salita le azioni di HYDER CONSULTING HYC.L, con un progresso di 4,3%, dopo la notizia della performance leggermente migliore delle previsioni da aprile grazie allo sviluppo delle operazioni nell‘Asia Pacifico.

* Particolarmente positiva la performance del produttore di pannelli solari tedesco CENTROSOLAR C30G.DE, che sfiora un rialzo del 10%, dopo che la società ha rivisto al rialzo le stime dei ricavi a 24-28 milioni di euro da 14-16 milioni di euro.