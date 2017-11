Borse Europa viste in leggero rialzo su scia guadagni Asia

LONDRA, 6 luglio (Reuters) - Le borse europee sono viste aprire in leggero rialzo sulla scia dei guadagni delle borse asiatiche, in assenza di indicazioni dal mercato azionario americano che ieri è rimasto chiuso per una festività nazionale.

I futures sull‘indice britannico Ftse 100 .FTSE, sul tedesco Dax .GDAXI e sul Cac 40 francese .FCHI indicano un‘apertura al rialzo dello 0,4-0,5%.

Un‘indagine ha mostrato che il settore terziario britannico negli scorsi tre mesi ha registrato la maggiore crescita degli ultimi due anni e che il settore manifatturiero è in decisa ripresa, anche se persiste il pessimismo sul futuro.

I rialzi sui mercati azionari potrebbero essere tuttavia limitati dai timori di una crisi a “doppio caduta” suscitati dagli ultimi dati macroeconomici (quelli sull‘occupazione Usa e sul settore manifatturiero in Asia ed Europa).