BORSE EUROPA - Negative vicino a minimi dopo dati Usa

alle 16,05 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.536,57 -1,43% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 977,47 -1,61% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 190,82 -1,47% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 269,42 -1,46% 330,54 Stoxx tech .SX8P 190,45 -1,61% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 1 luglio (Reuters) - Le borse europee sono negative nel primo pomeriggio e tornano vicino ai minimi intraday, dopo i dati Usa sulle vendite di case in corso e soprattutto dopo un Ism manifatturiero di giugno molto sotto attese, che si inseriscono in un clima di preoccupazione per la ripresa economica globale.

Dopo una partenza poco mossa anche Wall Street peggiora in un mercato che sta ancora digerendo i dati della notte che hanno mostrato un rallentamento dell‘attività manifatturiera cinese a giugno.

Focus della mattinata è stato il p/t della Bce a cui hanno partecipato meno istituti rispetto all‘operazione di ieri, fatto letto come segnale positivo per la salute delle banche ma che ha comunque lasciato cauti gli investitori.

Intorno alle 16,05 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede oltre un punto e mezzo, dopo essere arrivato in mattinata a cedere fino all‘1,8%%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala di oltre un punto, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,88% e il Cac 40 francese .FCHI del 2,15%.

A livello settoriale i bancari recuperano parte delle perdite. In lettera i minerari, tra i comparti più sensibili ai dati macro cinesi, che cedono terreno insieme ai prezzi dei metalli.

Tra i titoli in evidenza:

* La tv commercial tedesca PROSIEBENSAT1 PSMG_p.DE perde circa 5%, con i broker che continuano a sottolineare il timore che le prospettive instabili e la mancanza di piani concreti di rifinanziamento facciano aumentare i debiti della società.

* Poco mossa TELEFONICA ( TEF.MC

* HMV GROUP HMV.L, la catena britannica di negozi di musica, Dvd, giochi e libri, lascia sul terreno l‘8% rimangiandosi tutti i guadagni messi a segno ieri post-risultati, penalizzata dal downgrade di Deutsche Bank e dal taglio di target price di altri broker. Sempre nel comparto retail del Regno Unito i grandi magazzini DEBENHAMS ( DEB.L