BORSE EUROPA - Indici positivi, volatilità su timori banche

indici chiusura

alle 10,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.569,68 +0,52% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 997,90 +0,21% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 193,91 +0,67% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 275,04 +0,76% 330,54 Stoxx tech .SX8P 193,19 +0,19% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 30 giugno (Reuters) - Le piazze europee sono in lieve rialzo dopo una partenza incerta e le perdite di ieri, in una sessione che dovrebbe mantenersi volatile con la fine del trimestre che si avvicina e i persistenti timori legati alla liquidità delle banche alla viglia della scadenza del prestito a 12 mesi da 442 miliardi di euro della Bce.

“I mercati sono molto sensibili a qualsiasi segnale che la crescita non procede. Ci sono stati punti interrogativi relativi ai principali componenti della crescita come la domanda dei consumatori Usa e la domanda cinese [...] non ci sono molte buone notizie”, ha detto Bernard McAlinden, investment strategist per NCB Stockbrokers a Dublino.

I titoli del settore farmaceutico .SXDP e del settore auto .SXAP avanzano rispettivamente dell‘1,11% e dell‘1,5%.

Intorno alle 10,00 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,52%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,41%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,40% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,35%.

Tra i titoli in evidenza:

* La farmaceutica inglese ASTRAZENECA ( AZN.L

* L‘utility austriaca VERBUND ( VERB.VI

* OCTOPLUS OCTO.AS, società olandese di biotecnologie, brilla segnando un rialzo del 13,6% dopo l‘annuncio di un accordo con la farmaceutica svizzera NOVARTIS NOVN.AX per l‘utilizzo da parte di quest‘ultima di tecnologie della prima.