Borse Europa viste riprendere calo su timori liquidità zona euro

LONDRA, 29 giugno (Reuters) - Le borse europee sono attese aprire in negativo, arretrando per la quinta sessione su sei dopo che ieri non sono riuscite a chiudere al di sopra di un livello chiave di ritracciamento, danneggiate dai timori sulla liquidità della zona euro che hanno colpito anche la moneta unica.

Le banche devono restituire giovedì 442 miliardi di euro alla Bce, lasciando una potenziale mancanza di liquidità nel sistema finanziario di oltre 100 miliardi di euro.

Gli spreadbetter finanziari stimano che l‘indice britannico Ftse 100 .FTSE apra in calo tra i 36 e i 48 punti, pari all‘1%, il tedesco Dax .GDAXI di 33-48 punti, ossia lo 0,8%, e il Cac 40 francese .FCHI di 34-44 punti, pari all‘1,2%.

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in rialzo dell‘1,29% a 1.026,68 punti.