BORSE EUROPA - Indici riducono guadagni causa Wall Street

indici chiusura

alle 15,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.636,90 +0,29% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.017,18 +0,36% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 199,09 -0,24% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 278,77 +0,22% 330,54 Stoxx tech .SX8P 195,25 +0,12% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 28 giugno (Reuters) - Le borse europee riducono i guadagni della mattinata a causa dell‘andamento negativo di Wall Street.

Dal punto di vista grafico gli operatori avevano avvertito che il rally poteva avere vita breve. L‘indice STOXX Europe 50 .STOXX50 si muove infatti al di sotto della media a 200 giorni posta a 2.504,26 punti. “Dopo la flessione della scorsa settimana, eravamo impostati per un piccolo rimbalzo ma non so quanto possa durare. Ci stiamo ancora muovendo sotto la media a 200 giorni, a dimostrazione di una certa debolezza nel recupero”, commenta Mike Lenhoff, capo strategist di Brewin Dolphin.

Intorno alle 15,50 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,3%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cede lo 0,24%, il Dax tedesco .GDAXI avanza dello 0,51% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,43%.

Tra i titoli in evidenza:

* Rimane sotto pressione la banca inglese STANDARD CHARTERED ( STAN.L

* Rimbalzano, dalle perdite di venerdì, i titoli petroliferi. Si indebolisce BP ( BP.L

* Rimane tonica PORSCHE ( PSHG_p.DE