BORSE EUROPA - Indici in calo dopo revisione Pil Usa trim1

indici chiusura

alle 16,25 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.628,77 -0,63% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.014,70 -0,55% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 200,06 +0,52% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 278,09 -2,07% 330,54 Stoxx tech .SX8P 195,99 -0,31% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 25 giugno (Reuters) - Le piazze europee procedono con l‘intonazione debole che ha preso il sopravvento dopo una prima parte di seduta lievemente positiva, appesantite dall‘annuncio che il Pil degli Stati Uniti nel primo trimestre è cresciuto meno di quanto fosse stato inizialmente stimato.

Intorno alle 16,25 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,63%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE perde lo 0,45%, il Dax tedesco .GDAXI lo 0,33% e il Cac 40 francese .FCHI lo 0,55%.

Oggi le piazze di Croazia, Finalndia, Lettonia, Lituania e Svezia sono chiuse per festività.

Tra i titoli in evidenza:

* Bene invece i bancari, il cui stoxx .SX7P è in rialzo soprattutto grazie agli istituti del Regno Unito, dopo un articolo del Financial Times che parla di una posizione più morbida della Bank for International Settlements (Bis) al G20 di questo weekend in tema di nuove regole.

Salgono soprattutto le banche con esposizione ai mercati emergenti, come STANDARD CHARTERED ( STAN.L HSBA.L

* Sale dell‘1% circa VODAFONE ( VOD.L DTEGn.DE

* Male l‘auto .SXAP a -2,2% dopo i dati Acea. A fronte del buon andamento del segmento utilitarie, faticano infatti i segmenti a maggior valore aggiunto. Cedono quasi tre punti percentuali RENAULT ( RENA.PA DAIGn.DE PEUP.PA