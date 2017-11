BORSE EUROPA - Indici virano in rosso, minerari arretrano

indici chiusura

alle 9,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.697,58 -0,27% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.036,08 -0,38% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 203,86 -0,85% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 289,91 -0,36% 330,54 Stoxx tech .SX8P 200,37 -0,50% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 24 giugno (Reuters) - Le piazze europee viaggiano in territorio negativo dopo aver aperto in rialzo per le speranze generate dal cambio di governo in Australia di un ammorbidimento della tassa sulle minerarie.

“Sembra che ci siano conferme che un qualsiasi piano di una tassazione al 40% sulle risorse verrà diluita in modo significativo. Il mercato è ancora in range e forse potrà scambiare verso i livelli più alti”, ha detto Bernard McAlinden, investment strategist a Nbc Stockbrokers a Dublino

I titoli legati alle materie prime .SXPP sono tra i peggiori, in calo di circa l‘1,44%. Male anche il settore finanziario .SX7P che perde lo 0,85%.

Intorno alle 9,40 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,27%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,25%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,27% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,31%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le mineraie quotate a Londra RIO TINTO ( RIO.L KAZ.L FRES.L

* Tra le finanziarie, BNP PARIBAS ( BNPP.PA SAN.MC SOGN.PA

* ADIDAS ADSG.DE, produttrice tedesca di articoli sportivi, cede oltre il 2,5%. Ieri la sua concorrente Nike ( NKE.N

* Il gruppo ingegneristico olandese IMTECH IMUN.AS ha detto di aver comprato la svedese NEA per 102 milioni di euro raddoppiando la sua presenza nei paesi nordici e di aver pianificato un aumento di capitale con l‘emissione fino a 8.324.898 nuove azioni ordinarie.