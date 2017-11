BORSE EUROPA - Indici in rosso, pesano timori crescita economica

indici chiusura

alle 9,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.719,04 -0,98% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.043,18 -0,72% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 207,31 -0,41% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 291,92 -0,38% 330,54 Stoxx tech .SX8P 200,95 -0,84% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 23 giugno (Reuters) - Le piazze europee sono in calo per la seconda sessione consecutiva, scontando l‘andamento negativo delle borse statunitensi e asiatiche dopo il dato inferiore alle attese della vendita di case esistenti negli Usa che ha innescato nuovamente timori di una ripresa economica fragile.

“Questa è un‘area molto sensibile perché non bisogna dimenticare che l‘intera crisi finanziaria è partita dal mercato immobiliare Usa e l‘ultima cosa alla quale si vuole assistere è un ritorno di debolezza in questo settore”, ha detto Mike Lenhoff, capo strategist per Brewin Dolphin.

Tra i titoli più colpiti, i minerari .SXPP, scontano i prezzi volatili delle materie prime, mentre Morgan Stanley ha rivisto i target price dell‘intero settore europeo. Male anche banche .SX7P e assicuratrici .SXIP in calo rispettivamente del e del.

Intorno alle 9,50 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,98%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,75%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,81% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,97%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le minerarie, segnano le perfomance peggiori XSTRATA XTA.L, RIO TINTO ( RIO.L KAZ.L VED.L BP.L

* Il colosso dell‘aeronautica EADS EAD.PA sale dell‘1,7%, in controtendenza rispetto al Cac francese, con la società che ha annunciato di puntare a quasi un raddoppio della capacità di produzione nello stabilimento cinese di Tianjin, producendo 48 apparecchi A320.

* CABLE & COMMUNICATIONS WORLDWIDE CWP.L avanza dell‘1%, dopo che Credit Suisse ha iniziato la copertura del titolo con un rating “outperform” e 120 pence come target price, specificando di aspettarsi nei prossimi anni dalla società utili solidi e una crescita dei flussi di cassa.

* Il gruppo di costruzioni olandese ORANJEWOUD ( ORANW.AS HEIJ.AS

* SOLARWORLD SWVG.DE cede l‘1% dopo che Equinet ha tagliato il rating della società a “hold” da “accumulate”. Per la prima produttrice tedesca di pannelli solari in termini di ricavi, a fronte di un solido 2010, è atteso un 2011 di incertezze.