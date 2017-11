Borse Europa attese in ribasso su dubbi tempi yuan flessibile

LONDRA, 22 giugno (Reuters) - Le borse europee sono attese aprire in ribasso, interrompendo il rialzo delle ultime nove sessioni, sulla scia delle perdite registrate sulle piazze Usa e asiatiche per effetto dei dubbi degli investitori relativamente all‘annuncio della Cina di rendere più flessibile lo yuan, e in particolare sull‘effettiva tempistica ed estensione dell‘operazione, che potrebbero indirizzarli verso realizzi.

Gli spreadbetter finanziari stimano che l‘indice britannico Ftse 100 .FTSE apra in calo tra i 48 e i 49 punti, pari allo 0,9%, il tedesco Dax .GDAXI di 37-38 punti, ossia lo 0,6%, e il Cac 40 francese .FCHI di 39 punti, pari all‘1%.

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in rialzo dell‘1,04% a 1.055,38 punti.