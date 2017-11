BORSE EUROPA - Indici poco mossi in attesa asta Spagna

indici chiusura

alle 9,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.717,31 -0,05% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.038,64 -0,06% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 202,63 -0,13% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 297,52 +1,07% 330,54 Stoxx tech .SX8P 200,52 -0,40% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 17 giugno (Reuters) - Le piazze europee sono poco mosse, dopo sei sessioni in rialzo e in attesa dell‘asta dei bond della Spagna che potrebbero riaccendere il nervosismo per la crisi debitoria della zona euro.

“I timori legati alla Spagna non sono scomparsi, i rendimenti dei bond sono ancora sotto pressione”, ha detto Bernard McAlinden, investment strategist per NCB Stockbrokers a Dublino.

Fanno da supporto le energetiche .SXEP, che avanzano dell‘1,07% trascinate da British Petroleum, mentre le perdite più significative si registrano tra le minerarie .SXPP, in flessione dell‘1,27%.

Intorno alle 9,50 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,05%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,29%, il Dax tedesco .GDAXI cede lo 0,11%, mentre il Cac 40 francese .FCHI è piatto.

Tra i titoli in evidenza:

* BRITISH PETROLEUM ( BP.L

* Tra le minerarie l‘inglese fresnillo ( FRES.L KAZ.L RIO.L

* Tra le banche inglesi ROYAL BANK OF SCOTLAND ( RBS.L LLOY.L BARC.L

* La società francese specializzata in prodotti chimici RHODIA RHA.PA avanza del 5,1%, dopo aver annunciato ieri sera l‘acquisizione della chinese Feixiang Chemicals per 397 miliardi di euro.

* GAME GROUP GMG.L cade di oltre il 7% dopo aver detto che i margini di utili potrebbero soffrire, con la società attiva nella vendita di videogiochi che lotta per restare competitiva in un mercato debole.