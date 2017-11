BORSE EUROPA - Indici tonici, bene banche, BP affonda energia

indici chiusura

alle 15,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.674,15 +1,36% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.027,24 +0,82% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 198,85 +1,34% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 292,84 -0,62% 330,54 Stoxx tech .SX8P 202,22 +0,77% 184,35 ----------------------------------------------------------------

PARIGI, 14 giugno (Reuters) - La giornata resta ampiamente positiva su tutte le piazze europee, i cui indici appaiono in rialzo generalizzato sul clima di ritrovato ottimismo circa le sorti della ripresa economica globale che sopravanza i dubbi, ancora non risolti, sui destini del debito pubblico in alcuni paesi della zona euro.

Guidano la ripartenza i titoli bancari, in controtendenza invece l‘indice energetico, in cui il proseguimento della caduta di BP ( BP.L

Intorno alle 15,40 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,82%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,38%, il Dax tedesco .GDAXI dell‘1,22% e il Cac 40 francese .FCHI dell‘1,63%.

Tra i titoli in evidenza:

* BRITISH PETROLEUM ( BP.L

Il titolo trascina in rosso lo stoxx di settore .SXEP a dispetto dei rialzi nella quasi totalità degli altri titoli, che vedono il +2,9% di Technip TECF.PA e il +1,3% di STATOIL ( STL.OL

* Bene le banche .SX7P, che guadagnano circa l‘1,5%. Brillano SOCIETE GENERALE ( SOGN.PA BARC.L