BORSE EUROPA -Indici estendono guadagni su ottimismo ripresa, Bp

indici chiusura

alle 10,15 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.616,48 +0,29% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.016,90 +0,27% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 194,29 +0,94% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 292,20 +1,43% 330,54 Stoxx tech .SX8P 200,45 -0,27% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 11 giugno (Reuters) - Le piazze europee estendono i guadagni della sessione di ieri grazie all‘ottimismo di una crescita economica globale, mentre il titolo di British Petroleum ( BP.L

Intorno alle 10,15 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,29%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE avanza dello 0,17%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,04% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,37%.

Tra i titoli in evidenza:

* Continua la saga della petrolifera BRITISH PETROLEUM ( BP.L

* NOVARTIS NOVN.VX guadagna il 2,4% dopo l‘approvazione della suo farmaco Gilenia contro la sclerosi multipla, da parte della Food & Drug Administration Usa che potrebbe portare all‘approvazione definitiva della medicina e alla sua commercializzazione già dal terzo trimestre dell‘anno.

* La società chimica K+S AG SDFG.DE avanza del 3,6% dopo aver annunciato di aver alzato il prezzo del potassio granulato di 8 euro a 305 euro a tonnellata e di continuare a vedere una buona domanda in Europa.

* EURASIAN NATURAL RESOURCES ENRC.L guadagna l‘1%, sostenuta dall‘upgrade di Hsbc a “overweight” da “neutral”, abbassando però il target price a 1,230 da 1,260. Per Hsbc la società ha un solido profilo di crescita organica e di potenziale di fusioni e acquisizioni, ma soprattutto di avere la capacità finanziaria di implementarle entrambe.

* CLUB MED CMIP.PA, il gruppo francese di villaggi vacanze, guadagna il 7,2%. La società è tornata in utile nel primo semestre fiscale e ha detto di essere in trattativa con un partner cinese per la cessione di una quota di minoranza della società.