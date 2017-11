Borse Europa attese in lieve rialzo dopo rally piazze Usa e Asia

LONDRA, 11 maggio (Reuters) - Le borse europee sono attese aprire in lieve rialzo dopo il rally della sessione di ieri e seguendo l‘andamento di Wall Street e delle piazze asiatiche, anche sulla scia dei positivi segnali che vengono dal mercato dei titoli di stato europei.

A New York il Dow Jones .DJI ha chiuso in rialzo del 2,76%, in Asia l‘indice MSCI .MIAPJ0000PUS che esclude Tokyo avanza dell‘1,5%, mentre il Nikkei si appresta a chiudere in rialzo di oltre l‘1%.

Gli spreadbetter finanziari stimano che l‘indice britannico Ftse 100 .FTSE avanzi i 6 e gli 8 punti, il tedesco Dax .GDAXI di 1-6 punti e il Cac 40 francese .FCHI di 6-17 punti.

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in rialzo dell‘1,57% a 1.014,14 punti.