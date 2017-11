BORSE EUROPA - Indici accelerano dopo balzo apertura Wall Street

LONDRA, 10 giugno (Reuters) - L‘azionario europeo allunga il passo nel pomeriggio, dopo l‘apertura baldanzosa di Wall Street. In grande evidenza i titoli del comparto minerario, lanciati da voci di stampa secondo cui il governo australiano sarebbe intenzionato ad alleggerire il peso della discussa tassa sul settore.

“Il governo di Kevin Rudd annuncerà grossi cambiamenti alla bozza di imposta sui superprofitti del settore minerario oggi o domani”, scrive sul proprio sito l‘Herald Sun in un articolo datato 11 giugno. Tra queste modifiche, un incremento della soglia oltre la quale si applica il prelievo al 40%. Lo scopo, prosegue il giornale, sarebbe “spaccare l‘industria in modo da ottenere sufficiente consenso per andare ad elezioni anticipate”.

Amplia il rialzo al 2,3% la farmaceutica svizzera Novartis NOVN.VX, che attende l‘approvazione della Food and Drug Administration degli Stati Uniti del farmaco Gilena per il trattamento della sclerosi multipla.

Tornano ad aumentare invece le perdite di British Petroleum ( BP.L TOTF.PA

Intorno alle 16,20 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna l‘1,53%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,88%, il Dax tedesco .GDAXI dell‘1,27% e il Cac 40 francese .FCHI del 2,05%.