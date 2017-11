BORSE EUROPA - Indici positivi grazie a Wall Street, dati Cina

indici chiusura

alle 16,15 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.563,64 +1,03% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 991,63 +1,15% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 186,44 +1,70% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 286,96 -0,78% 330,54 Stoxx tech .SX8P 195,80 +0,55% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 9 giugno (Reuters) - I principali indici europei proseguono il loro corso in territorio positivo, sostenuti dalla apertura in rialzo della piazza americana, per l‘ottimismo generato dai dati sull‘export cinese diffusi da Reuters in anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale fissata a domani.

I titoli legati alle materie prime .SXPP guadagnano oltre il 2,7%, mentre il paniere di quelle energetiche .SXEP in calo dello 0,% è l‘unico in territorio negativo, affossato da British Petroleum ( BP.L

Intorno alle 16,15 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dell‘1,03%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE avanza dello 0,35%, il Dax tedesco .GDAXI dell‘1,36% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,93%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il titolo di BRITISH PETROLEUM ( BP.L

* La produttrice finlandese di cellulari NOKIA NOK1V.HE arretra del 3,8%. I trader citano voci di profit warning, mentre un portavoce della società ha ribadito la posizione di Nokia di non commentare speculazioni di mercato.

* In Spagna INDITEX ( ITX.MC

* L‘aeronautica EADS EAD.PA avanza fino al 5,2% in testa al listino francese dopo essersi assicurata ieri una commessa di 32 Airbus A380 da parte del vettore Emirates.

* GDF SUEZ GSZ.PA fa da freno alla sessione del Cac 40 cedendo l‘1,5% circa. Il gruppo energetico pagherà 300 milioni di euro per acquisire il controllo al 100% di Gaselys, joint venture con Société Générale di cui possiede il 49%.

* Il colosso minerario FRESNILLO ( FRES.L