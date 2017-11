Borse Europa, atteso recupero dopo tre sedute di ribassi

PARIGI, 9 giugno (Reuters) - I bookmaker finanziari prevedono un‘apertura per le borse europee leggermente in rialzo, interrompendo una serie di tre sedute consecutive di marcate perdite.

Dovrebbe aiutare i mercati il progresso messo a segno ieri da Wall Street, in particolare da Dow Jones e S&P 500, entrambi in rialzo di oltre l‘1%.

Le previsioni indicano per il FTSE 100 .FTSE un avvio in progresso tra 20 e 23 punti, lo 0,5%, per il Dax tedesco FDXc1 di 17-20 punti, lo 0,3%, e per il Cac 40 francese FCEc1 di 13-14 punti, lo 0,4%.

L‘attenzione oggi potrebbe essere rivolta ai titoli energetici, grazie al positivo andamento del prezzo del petrolio dopo la flessione superiore alle attese delle scorte di greggio Usa.

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in ribasso dell‘1,02% a 980,35 punti.