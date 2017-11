BORSE EUROPA - Indici giù su timori debito, male energia, banche

indici chiusura

alle 16,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.505,24 -0,98% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 980,65 -0,99% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 183,77 -1,27% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 288,96 -2,22% 330,54 Stoxx tech .SX8P 193,97 -1,03% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 8 giugno (Reuters) - Sulle borse europee proseguono le vendite per la terza seduta consecutiva sui timori attorno al debito sovrano, rafforzati oggi dai commenti di Fitch secondo cui la Gran Bretagna dovrà affrontare una sfida enorme sul fronte del risanamento dei propri conti pubblici.

Secondo l‘agenzia di rating, Londra non potrà fare solo affidamento sui tagli alla spesa per ridurre il deficit nel medio termine e dovrà adottare un piano più veloce di quello fissato dalla precedente finanziaria.

Le preoccupazioni sullo stato di salute delle finanze pubbliche dei paesi europei e l‘impatto dei piani di austerità sulla crescita economica ha innervosito i mercati finanziari portando l‘indice delle piazze continentali FTSEurofirst 300 in ribasso di circa il 12% da metà aprile.

“Gli investitori si indirizzano verso l‘oro e non sono desiderosi di stare sull‘azionario, certamente anche per il fatto che stiamo testando i livelli psicologici chiave, come quelli visti oggi sull‘indice FTSE 100 sotto livello 5.000”, ha detto Matthew Brown di ETX Capitale.

Intorno alle 16,10 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,99%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,93%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,98% e il Cac 40 francese .FCHI dell‘1,06%.

Tra i titoli in evidenza:

* Le energetiche tedesche, in particolare E.ON ( EONGn.DE RWEG.DE