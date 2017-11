BORSE EUROPA - Indici in rosso, pesano dati Usa e Ungheria

indici chiusura

alle 10,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.507,87 -1,79% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 982,58 -1,60% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 183,81 -1,87% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 294,27 -1,23% 330,54 Stoxx tech .SX8P 194,55 -2,14% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 7 giugno (Reuters) - Le piazze europee continuano a viaggiare in territorio negativo per la seconda sessione di fila per effetto del deludente dato dell‘occupazione Usa e dei timori sulla crisi debitoria della zona euro rialimentati dal caso Ungheria.

“La volatilità della settimana scorsa continua. L‘Ungheria e la situazione del suo debito stanno battendo sui nervi già tesi dei mercati dopo il dato sull‘occupazione Usa di venerdì”, ha detto Justin Urquahrt Stewart, direttore di Seven Investment Management.

Le perdite più rilevanti si registrano tra le minerarie .SXPP e le tecnologiche .SX8P in calo rispettivamente del 2,09% e dell‘1,9%.

Intorno alle 10,10 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde l‘1,79%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dell‘1,67%, il Dax tedesco .GDAXI dell‘1,39% e il Cac 40 francese .FCHI dell‘1,93%.

La piazza irlandese è chiusa per festività.

Tra i titoli in evidenza:

* La banca ungherese OTP BANK OTPB.BU cede il 5,5% dopo essere stata sospesa al ribasso per aver perso il 10% nei primi scambi. Tra i titoli quotati a Budepast particolarmente negativa la performance della petrolifera MOL ( MOLB.BU

* Le minerarie affondano sulla scia dei prezzi dei metalli, con il rame CMCU3 ai minimi da 8 mesi a 6.076,25 dollari la tonnelata. XSTRATA XTA.L, ACELORMITTAL ISPA.AS e RIO TINTO ( RIO.L

* BRITISH PETROLEUM ( BP.L

* La farmaceutica spagnola GRIFOLS ( GRLS.MC

* ADIDAS ADSG.DE sale dell‘1,2% con la performance migliore del DAX tedesco. La produttrice di abbigliamento sportivo è stata promossa da Deutsche Bank a “buy” da “hold”, dal momento che la combinazione di una forte performance operativa e l‘andamento dell‘euro potrebbero risultare in utili più elevati.