BORSE EUROPA - Indici positivi, bene energetici, attesa dati Usa

alle 9,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.646,81 +0,48% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.023,52 +0,59% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 195,03 +0,21% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 305,98 +1,68% 330,54 Stoxx tech .SX8P 203,52 +0,92% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 4 giugno (Reuters) - Le piazze europee avanzano nell‘ultimo giorno della settimana in territorio positivo, con gli investitori in attesa del dato Usa sugli occupati non agricoli a maggio per aver indicazioni sulla velocità della ripresa economica globale.

Il dato, atteso per le 14,30, dovrebbe rilevare a maggio un aumento atteso a 513.000 posti, dopo i +290.000 di aprile, in quello che sarebbe l‘incremento maggiore dal settembre 1983.

Particolarmente buona la performance del settore energetico, con l‘indice .SXEP in rialzo dell‘1,68%.

Intorno alle 9,40 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,48%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,73%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,73% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,73%.

