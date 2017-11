Borse Europa viste in rialzo, attesa dati occupazione Usa

LONDRA, 4 giugno (Reuters) - Le borse europee sono attese aprire in rialzo per la quinta sessione consecutiva riflettendo i guadagni di Wall Street, mentre gli investitori tengono gli occhi puntati sul dato dell‘occupazione non agricola della prima economia al mondo per verificarne il passo della ripresa. I dati, attesi per le 14,30, dovrebbero rilevare nel mese di maggio un aumento atteso a 513.000 posti, dopo i +290.000 di aprile, in quello che sarebbe l‘incremento più grande dal settembre 1983.

Gli spreadbetter finanziari stimano che l‘indice britannico Ftse 100 .FTSE apra in rialzo tra i 20 e i 27 punti, pari allo 0,5%, che il tedesco Dax .GDAXI avanzi di 8-13 punti, ossia lo 0,4%, e che il Cac 40 francese .FCHI apra in lieve flessione dello 0,1%.

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in rialzo dell‘1,39% a 1.017,50 punti.