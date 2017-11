BORSE EUROPA - Indici in rosso, pesano dubbi ripresa economia,BP

indici chiusura

alle 9,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.553,89 -2,16% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 983,86 -1,72% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 190,74 -1,99% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 289,84 -4,18% 330,54 Stoxx tech .SX8P 194,55 -1,23% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 1 giugno (Reuters) - Le piazze europee tornano a perdere terreno per effetto di nuovi dubbi sulla effettiva ripresa economica globale dopo i dati del Pmi cinese e il nuovo crollo di British Petroleum ( BP.L

“Abbiamo avuto una corsa fantastica da marzo dell‘anno scorso, a un certo punto ci sarebbe stato un arretramento. Ci sono pochi motivi in questo momento per volere ulteriori rischi”, ha detto Justin Urquhart Stewart, direttore di Seven Investment Management.

Il paniere del settore energetico .SXPP cede oltre il 4%.

Intorno alle 9,50 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde l‘1,72%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dell‘1,92%, il Dax tedesco .GDAXI dell‘1,70% e il Cac 40 francese .FCHI del 2,16%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il titolo di British Petroleum ( BP.L

* La società olandese specializzata in biotecnologie Fornix BioSciences FORBI.AS sale del 8,8% dopo aver annunciato che otterrà 2,30 euro per azione nella vendita della sua unità allergie, che userà per pagare un dividendo speciale.

* Sull‘offerta del gigante anglo-olandese UNILEVER ( ULVR.L