BORSE EUROPA-Indici in rialzo,scambi sottotono con Londra chiusa

indici chiusura

alle 10,15 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.616,47 +0,09% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.001,21 +0,35% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 194,21 +0,06% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 303,65 +0,12% 330,54 Stoxx tech .SX8P 196,08 +0,68% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 31 maggio (Reuters) - Le piazze europee viaggiano in positivo recuperando parte del terreno perso venerdì, ma con gli scambi sottotono per la chiusura delle piazze di Londra e Wall Street per festività. In controtendenza con Francoforte e Parigi, la piazza spagnola .IBEX cede circa lo 0,5% dopo che l‘agenzia di rating Fitch venerdì dopo la chiusura delle borse europee ha abbassato il giudizio sul debito spagnolo.

“E’ solo un modo per ricordare che la crisi della zona euro non è terminata. Sta ancora acquattata in attesa”, ha detto Bernard McAlinden, investment strategist a Nbc Stockbrokers a Dublino. “E’ stato prezzato nel mercato già da un po’ di tempo. C’è la sensazione che il peggio sui mercati globali potrebbe essere terminato”.

Intorno alle 10,15 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,09%. Sui singoli mercati il Dax tedesco .GDAXI sale dello 0,39% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,2%.

Tra i titoli in evidenza:

* La società americana di perforazioni petrolifere TRANSOCEAN ( RIGN.S RIG.N

* La norvegese SEADRILL SDR.OL cede il 3,2% dopo aver annunciato di aver portato la sua quota al 50,1% nella controllata Scorpion Offshore e di voler fare una offerta a 40,50 corone norvesgesi per azione.

* Avanza di circa il 7% il gruppo spagnolo SACYR SVO.MC dopo aver annunciato di aver chiuso l‘accordo con le banche creditrici per il consolidamento del debito della sua unità immobiliare.