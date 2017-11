BORSE EUROPA - Indici brevemente negativi dopo dati Usa

indici chiusura

alle 16,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.621,31 +0,07% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.001,44 +0,10% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 195,31 -0,22% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 305,42 -1,11% 330,54 Stoxx tech .SX8P 194,97 -0,05% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 28 maggio (Reuters) - Le borse europee girano brevemente in negativo sulla scia delle perdite di Wall Street, a sua volta penalizzato dai dati sulla spesa per consumi in aprile, inaspettatamente invariata, e dal calo oltre le attese del Pmi Chicago dei direttori d‘acquisto.

Intorno alle 16 l‘indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,16%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE guadagna lo 0,3%, il Dax tedesco .GDAXI lo 0,28% e il Cac 40 francese .FCHI lo 0,01%.

Tra i titoli in evidenza:

