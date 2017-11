Borse Europa viste aprire in netto calo su timori crisi debito

LONDRA, 25 maggio (Reuters) - Le borse europee sono attese in netto ribasso in avvio, dopo le chiusure in rosso sui mercati Usa e asiatici, e con l‘euro di nuovo debole sui crescenti timori legati alla crisi del debito nella zona euro.

Gli spreadbetter finanziari si attendono che l‘indice Ftse100 di Londra .FTSE apra in calo fra 83 e 95 punti, o dell‘1,9%, che il Dax tedesco .GDAXI parta in ribasso fra 50 e 102 punti o dell‘1,8% e che il Cac-40 francese .FCHI parta in negativo fra 72 e 88 punti o del 2,6%.

Ieri a Wall Street il Dow Jones ha chiuso in calo dell‘1,24%.