BORSE EUROPA - Indici in calo su crisi debito, norme finanziarie

indici chiusura

alle 10,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.552,28 -0,67% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 964,68 -1,04% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 188,95 -1,22% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 297,36 -1,70% 330,54 Stoxx tech .SX8P 189,05 -0,46% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 21 maggio (Reuters) - Le piazze europee viaggiano in territorio negativo. Sui listini pesano i soliti timori per la crisi debitoria della zona euro e di più rigide norme finanziarie che si stanno abbattendo sui mercati finanziari in tutto il mondo, ai quali si è sommato l‘andamento di Wall Street, con il Dow Jones .DJI in calo ieri del 3,6%.

“L‘Europa certamente non sta parlando con una voce sola, fatto che getta qualche dubbio su come questa crisi del debito sovrano verrà gestitia. Se a questo si aggiunge il supporto ancora meno entusiasta per gli scenari di crescita si ottiene una correzione”, ha detto Luc Van Hecka capo economista per Kbc securities.

Intorno alle 10,00 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,67%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,71%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,99% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,77%.

Tra i titoli in evidenza:

* BRITISH AIRWAYS BAY.L cede lo 0,9%. Il vettore inglese ha chiuso l‘anno che termina a marzo con una perdita record di 531 milioni, penalizzata da scioperi e nevicate, pur vedendo il break even nel 2010/2011.

* La tedesca AIR BERLIN ( AB1.DE

* L‘assicuratrice danese TRYGVESTA ( TRYG.CO

* GDF SUEZ GSZ.PA avanza dell‘1,4%. Ubs ha alzato il rating sul titolo a “buy” da “neutral”.

* L‘industria chimica tedesca K+S SDFG.DE cede circa il 4%, con i trader che citano la nota di Cheuvreux che ha tagliato il rating a “underperform” da “outperform” e abbassato il target price a 35 euro da 62 euro.