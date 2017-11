Borse Europa viste in ribasso su debito,nuove regole finanziarie

LONDRA, 21 maggio (Reuters) - Le borse europee sono attese ancora in ribasso a fronte dei timori che le incertezze sul debito sovrano e una più rigida regolamentazione finanziaria possano danneggiare la ripresa economica globale, affossando i mercati azionari in giro per il mondo.

Gli spreadbetter finanziari stimano che l‘indice britannico Ftse 100 .FTSE apra in ribasso tra i 53 e i 57 punti, pari al -1,1%, il tedesco Dax .GDAXI di 41-46 punti, ossia il -0,8%, e il Cac 40 francese .FCHI di 32-36 punti, pari al -1,1%.

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha ceduto il 2,17% a 974,80 punti.