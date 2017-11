BORSE EUROPA - Rimbalzo su acquisti opportunistici, bene banche

indici chiusura

alle 9,45 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.644,74 +0,96% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.003,35 +0,71% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 197,76 +1,45% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 310,78 +1,38% 330,54 Stoxx tech .SX8P 195,56 +0,63% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 20 maggio (Reuters) - Le piazze europee recuperano dopo i vistosi cali di ieri, spinte soprattutto dal comparto bancario, che aveva pagato più di altri l‘improvvisa decisione tedesca di vietare le vendite allo scoperto.

“E’ in atto una caccia all‘affare, dopo le cadute di ieri, ma la volatilità resta alta”, dice Will Hedden, trader di IG Index. “I mercati non hanno mandato giù il divieto tedesco e non mi aspetterei di vedere gli investitori buttarsi con troppa decisione perché i rischi di nuovi cali sono ancora forti”.

Intorno alle 9,45 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,96%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE guadagna l‘1,17%, il Dax tedesco .GDAXI lo 0,77% e il Cac 40 francese .FCHI lo 0,95%.

Tra i titoli in evidenza:

* Toniche le banche, il cui indice di settore .SX7P sale di quasi un punto e mezzo percentuale. Tra i migliori Santander ( SAN.MC BARC.L BNPP.PA LLOY.L ALBK.I

* Robusto anche il comparto energetico .SXEP, che vede rialzi superiori all‘1% per TOTAL ( TOTF.PA GEPH.PA TLW.L BP.L STL.OL

* Bene ALCATEL LUCENT ALUA.PA a +2,2%, tra i tecnologici sale anche LOGITECH LOGN.VX.

* SABMILLER SAB.L cede oltre il 4,6% dopo aver annunciato la prospettiva di una ripresa della spesa per consumi solo verso la fine dell‘anno e aver mancato di poco le previsioni di crescita nell‘anno fiscale. * BOOKER ( BOK.L