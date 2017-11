BORSE EUROPA - Indici in rosso su timori Grecia, giù minerari

indici chiusura

alle 9,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.712,33 -1,69% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.026,71 -1,13% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 208,90 -1,88% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 316,77 -1,48% 330,54 Stoxx tech .SX8P 199,37 -1,12% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 11 maggio (Reuters) - Le piazze europee viaggiano in territorio negativo per il persistere dei timori sulla capacità della Grecia di ridurre il proprio deficit, dopo il rally di ieri con i mercati che avevano accolto più che positivamente il piano di aiuti per la zona euro deciso dall‘Ecofin.

Le peggiori performance si registrano nel paniere legato alle materie prime .SXPP e in quello delle telecomunicazioni .SXKP, in calo entrambi di circa il 2%.

Intorno alle 9,50 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde l‘1,69%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dell‘1,01%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,95% e il Cac 40 francese .FCHI dell‘1,19%.

Tra i titoli in evidenza:

* DEUTSCHE POST ( DPWGn.DE