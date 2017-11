BORSE EUROPA - Indici proseguono in rialzo su aiuti Grecia

indici chiusura

alle 16,30 var. 2009
---------------------------------------------------------------
EuroStoxx50 .STOXX50E 2.731,24 +9,20% 2.966,24
FTSEurofirst300 .FTEU3 1.030,80 +6,55% 1.045,76
Stoxx banche .SX7P 210,45 +13,11% 221,27
Stoxx oil&gas .SXEP 319,20 +4,04% 330,54
Stoxx tech .SX8P 200,38 +4,22% 184,35

LONDRA, 10 maggio (Reuters) - Le borse europee proseguono nel forte rialzo della mattinata dopo il pacchetto di emergenza per evitare il contagio della crisi del debito greco, che sostiene i titoli petroliferi e banche.

Alle 16,30 FTSEurofirst 300 .FTEU3 +9,2%, dopo aver segnato la peggiore settimana da novembre 2008 sui timori di un allargamento ad altri Paesi della crisi del debito greco.

“E’ un rally impressionante e mostra quanto i mercati sono sollevati dopo le decisioni sulla crisi greca”, dice Tim Hughes, trader di IG Index.

Il mercato è partito in forte rialzo dalle prime battute dopo il pacchetto di aiuti varato dai ministri finanziari dell‘Unione Europea, banchieri centrali e dal Fondo monetario internazionale la notte scorsa.

Le banche centrali della zona euro hanno cominciato ad acquistare titoli di Stato e la Bce ha detto che riprenderà le operazioni di prestiti in dollari e rimetterà in vigore alcune operazioni di emergenza sulla liquidità che aveva cominciato a eliminare in modo graduale.

Tra i titoli in evidenza:

* I titoli della banche festeggiano con rialzi a due cifre. HSBC

L‘indice delle banche STOXX Europe 600 .SX7P sale del 13% dopo il ribasso del 14% la scorsa settimana.

Gli assicurativi Aegon

* Le banche greche .FTATBNK avanzano del 14%.

* Comprati i titoli del settore energia sulla scia dei prezzi del greggio sulle attese che il pacchetto di aiuti sosterrà la domanda. BG Group, Royal Dutch Shell