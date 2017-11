BORSE EUROPA - Indici brillano dopo pacchetto aiuti zona euro

indici chiusura

EuroStoxx50 .STOXX50E 2.680,78 +7,22% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.013,60 +4,77% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 206,41 +10,94% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 314,33 +2,46% 330,54 Stoxx tech .SX8P 199,34 +3,65% 184,35

LONDRA, 10 maggio (Reuters) - Seduta brillante per le piazze europee, che aprono in netto rialzo dopo che ieri sera i ministri delle Finanze della zona euro riuniti a Bruxelles hanno approvato con il convolgimento dell‘Fmi un pacchetto di aiuti che potrebbe arrivare a 750 miliardi di euro per evitare che la crisi debitoria greca si propaghi ad altri paesi della zona euro.

A trascinare i listini sono soprattutto banche .SX7P e compagnie assicuratrici .SXIP, in rialzo rispettivamente dell‘10,9% e del 7,6%.

“L‘Ue ha intrapreso un‘azione decisiva per bloccare l‘attacco speculativo nei confronti dell‘euro e questo dovrebbe bastare per riportare un po’ di calma nei mercati”, ha detto Klaus Wiener, alla guida della ricerca per Generali Investments. “Quello che è stato fatto è sensato. E’ stato mandato un messaggio al mercato che l‘euro non verrà lasciato fallire”.

Intorno alle 10,10 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza del 4,77%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE avanza del 4%, il Dax tedesco .GDAXI dello 3,8% e il Cac 40 francese .FCHI dello 6,7%.

Tra i titoli in evidenza:

I titoli della banche festeggiano con rialzi a due cifre.

* Le banche greche .FTATBNK avanzano di oltre l‘11%, con i singoli titoli che salgono tra l‘8% e il 16%.

