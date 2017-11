Borse Europa attese piatte dopo guadagni di ieri su dati Usa

LONDRA, 4 maggio (Reuters) - Le borse europee sono attese in apertura sostanzialmente piatte dopo i guadagni della sessione di ieri, dovuti anche ai positivi dati macro Usa che hanno pesato più dei timori sull‘accordo di salvataggio della Grecia e alla politica restrittiva della Cina.

Dagli Usa sono arrivati i dati sul settore manufatturiero e la spesa per costruzioni che hanno portato a un rally della piazza americana, con la migliore performance dello S&P 500 in due mesi, ridando fiducia in una ripresa che sta progressivamente diventando più consistente.

La piazza di Tokyo è chiusa oggi, mentre Londra riapre dopo la festa nazionale di ieri. Gli spreadbetter finanziari stimano che l‘indice britannico Ftse 100 .FTSE apra in rialzo fino a 2 punti, il tedesco Dax .GDAXI fino a 7 punti e il Cac 40 francese .FCHI di 5 punti.

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in rialzo dello 0,21% a 1.064,56 punti.